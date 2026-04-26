Savona, l’AVIS ha raccolto 14 sacche di sangue con la collaborazione della Capitaneria di Porto

L’Avis Comunale di Savona prosegue con continuità la collaborazione con le forze armate e di polizia, rafforzando una rete di solidarietà che negli ultimi mesi ha coinvolto diversi corpi dello Stato.

Il 15 aprile, presso la Capitaneria di Porto di Savona, si è svolta una raccolta di sangue intero che ha visto una grande partecipazione del personale marittimo, con 14 sacche raccolte. L’Avis Comunale di Savona ha espresso un sentito ringraziamento al Comandante Matteo Lo Presti e al Luogotenente Vincenzo Ruggieri per il supporto organizzativo e per aver contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

La Capitaneria si aggiunge così alle altre realtà già coinvolte nel progetto di collaborazione con Avis sul territorio savonese, tra cui Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale del Comune di Savona.

“Il valore della donazione di sangue resta centrale in queste iniziative: un gesto di grande generosità che contribuisce a salvare vite e a sostenere il sistema sanitario. Il sangue donato, infatti, viene destinato a persone che ne hanno bisogno, garantendo terapie, interventi chirurgici ed emergenze, attraverso emocomponenti sicuri provenienti da donatori controllati e sani”, spiegano dall’Avis Comunale di Savona.

“Le collaborazioni con le forze armate e dell’ordine si sono dimostrate efficaci e non rappresentano episodi isolati, ma un progetto destinato a proseguire con regolarità. Questa disponibilità contribuisce in modo significativo a garantire l’autosufficienza di sangue nella provincia di Savona, permettendo una migliore programmazione sanitaria”.

“Un nuovo appuntamento è già in programma: il 23 maggio, in occasione del Memorial Day SAP – XXIV edizione, la Capitaneria di Porto parteciperà alla raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mameli. All’iniziativa, dal titolo “Sangue donato, non sangue versato”, prenderanno parte diversi rappresentanti delle Forze armate e di polizia. La giornata sarà aperta anche alla cittadinanza”, concludono dall’Avis.

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