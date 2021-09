Calcio, Bourabia regala allo Spezia una splendida vittoria nel recupero: 1-2 a Venezia

Il calcio toglie, il calcio dà. Domenica scorsa lo Spezia fu battuto a tempo scaduto dall’Udinese al “Picco” al termine di un’ ottima partita ma sfortunata oggi la sorte ha premiato la squadra ligure che ha espugnato il “Penzo” con un goal di Bourabia al 94′. Un successo pesante che consente agli uomini di Motta di risalire qualche posizione di classifica in attesa di ospitare la Juventus in casa, mercoledì. A sbloccarla per primo, lo Spezia che ha realizzato con Bastoni al 13′, il vantaggio spezzino è stato annullato da Ceccaroni (originario di La Spezia) che esattamente un’ora di gioco dopo il vantaggio delle Aquile ha trovato l’1-1. Nel recupero l’eurogoal di Bourabia che regala la prima vittoria ai bianchi dopo il pareggio all’esordio con il Cagliari e la doppia sconfitta contro Lazio e Udinese.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VENEZIA-SPEZIA 1-2

RETI: 13′ pt Bastoni, 13′ st Ceccaroni, 48′ st Bourabia.

VENEZIA F.C. (4-3-3): 1 Maenpaa; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro cap.; 27 Busio (dal 75′, 23 Kiyine), 33 Crnigoj (dal 54′, 42 Peretz), 5 Vacca (dal 75′, 18 Heymans); 77 Okereke (dal 62′ Aramu), 14 Henry (dal 62′ Forte), 17 Johnsen. (Panchina: 91 Neri; 13 Modolo, 22 Ebuhei, 28 Schnegg, 30 Svoboda; 8 Tessmann; 19 Bjarkason). All. P. Zanetti.

SPEZIA (4-3-3): 1 Zoet; 21 Ferrer, 43 Nikolau, 28 Erlic (dal 23′, 15 Hristov), 27 Amian; 25 Maggiore (dal 77′, 6 Bourabia), 7 Sala (dal 70′, 9 Manaj), 20 Bastoni cap.; 10 Verde (dal 77′, 18 Nzola), 11 Gyasi, 22 Antiste (dal 77′, 17 Podgoreanu). (Panchina: 40 Zovko, 94 Provedel, 8 Kovalenko, 14 Kiwior, 29 Salcedo). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Abisso di Palermo.