Calcio, il Genoa viene dominato dal Como: finisce 0-2 ma salvezza ok

Gara senza storia al “Ferraris”, il Como dopo 3 sconfitte consecutive torna alla vittoria al “Ferraris” con un 2-0 all’inglese arrivato al termine di una partita sostanzialmente mai in discussione. Lariani più forti tecnicamente e atleticamente, Genoa ormai pago della salvezza praticamente raggiunta e poco incisivo e intenso rispetto ad altre occasioni. Ospiti già in vantaggio al 10′ con un colpo di testa di Douvikasv, Como vicino al raddoppio con Paz il cui diagonale finosce di un niente fuori e con lo stesso Paz che colpisce un palo andando ad un passo dallo 0-2. N ella ripresa al 68′ Diao di testa batte Leali e chiude il match con il Genoa che finisce la benzina e le idee.

Genoa-Como 0-2

Reti: 10′ Douvikas; 68′ Diao

Genoa (4-4-2): Bijlow (46′ Leali); Marcandalli, Ostigard, Otoa (57′ Messias), Vasquez; Sabelli (80′ Cornet), Frendrup, Amorim (70 Malinovskyi), Ellertsson; Vitinha, Ekhator (70′ Colombo)

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos (57′ Kempf), Valle; Perrone Da Cunha; Diao (80′ Van Der Brempt), Paz (46′ Cacheret), Baturina (91′ Kuhn); Douvikas (80′ Morata)

Arbitro La Penna

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