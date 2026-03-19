Campo Ligure, cade da cavallo: grave ragazza di 18 anni

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Paura oggi al liceo scientifico Orazio Grassi di Savona dove, a causa di una presunta fuga di gas, l’edificio è stato fatto sfollare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ma non sono emerse criticità. Per precauzione è stata sospesa l’attività didattica pomeridiana. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts