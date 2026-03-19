Cronaca Genova e provincia

Campo Ligure, cade da cavallo: grave ragazza di 18 anni

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Una ragazza di 18 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduta da cavallo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme all’automedica e alla croce rossa con l’elicottero per il trasporto in ospedale.

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