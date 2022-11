REgione Liguria, approvato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata

È stato approvato la stanziamento di 2,5 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata in Liguria: le risorse sono state ripartite su base provinciale secondo un criterio che prevede una distribuzione del 50% in parti uguali e del restante 50% in base ai residenti. L’obiettivo è potenziare ulteriormente la differenziata, che nel 2021 è aumentata di oltre il 2% rispetto all’anno precedente, finanziando interventi di ampliamento e adeguamento dei centri per il conferimento di rifiuti differenziati, oltre che progetti di sensibilizzazione. Le province, valutando le proposte dei Comuni, potranno presentare i propri progetti entro il 31 maggio 2023.