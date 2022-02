Festival di Sanremo 2022, vincono la 72°edizione Mahmood e Blanco

“Brividi” è la canzone regina della 72° edizione del Festival della Canzone Italiana, Mahmood e Blanco i vincitori della kermesse che ha chiuso i battenti alle 2 dopo una maratona canora e televisiva durata oltre 5 ore. Pronostici rispettati per una volata che ha visto Elisa classificarsi al secondo posto e terzo Gianni Morandi che aveva vinto la serata delle cover di Venerdì, Massimo Ranieri ha vinto il premio della critica Mia Martini. La vittoria della coppia Mahmood-Blanco consente ai due cantanti di partecipare all’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Torino il prossimo maggio. L’immagine che ha chiuso il Festival è stata quella di Blanco che, subito dopo la vittoria, è corso in platea ad abbracciare i suoi genitori e la lettera di Sabrina Ferilli che racconta i momenti più belli dei Sanremo passati: che racconta i momenti più belli di Sanremo negli scorsi anni: “Di cosa parlo? Di famiglie, della difficoltà delle donne? Io figli non ne ho, ho pure un marito benestante.. non è il caso. Parliamo di uomini che hanno troppo potere ancora, che decidono per le donne? Ci ho rinunciato. Trattiamo la bellezza, non quella dell’asino, quella profonda, quella interiore, delle imperfezioni fisiche….Parliamo di femminismo, inclusione, tutti argomenti importanti. Ma per parlare di questi argomenti deve farlo chi ci si sporca le mani, chi studia, li conosce e su palchi meno scintillanti di questo! Sono molto rispettosa delle competenze altrui, sennò sarei stata virologa, allenatrice, esperta di ambiente, sono tutti esperti di tutto sui social…Ho scelto la strada della leggerezza… in tempi così pesanti la leggerezza non è superficialità”.

La serata di ieri è volata con l’esecuzione dei 25 cantanti in gara e il superospite musicale, Marco Mengoni che ha presentato il suo ultimo singolo “Mi fiderò”. Le tappe verso la proclamazione del vincitore sono state scandite dal meraviglioso omaggio a Raffaella Carrà che condusse l’edizione 2001 e l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della banda della Guardia di Finanza e la performance di Orietta Berti che, dopo aver trascorso la settimana a bordo della Costa Toscana, ha proposto il suo singolo “Luna piena”. La serie dei cantanti in gara è aperta da Matteo Romano e chiuda da Le vibrazioni. Il primo televoto ha portato al podio le tre canzoni che si sono giocate la vittoria dopo un ulteriore votazione…e sono stati “Brividi” di gioia”.

1 Mahmood e Blanco

2 Elisa

3 Gianni Morandi

4 Irama

5 Sangiovanni

6 Emma

7 La Rappresentante di Lista

8 Massimo Ranieri

9 Dargen D’Amico

10 Michele Bravi

11 Matteo Romano

12 Fabrizio Moro

13 Aka7

14 Achille Lauro

15 Noemi

16 Ditonellapiaga e Rettore

17 Rkomi

18 Iva Zanicchi

19 Giovanni Truppi

20 Highsnob e Hu

21 Yuman

22 Le Vibrazioni

23 Giusy Ferreri

24 Ana Mena

25 Tananai