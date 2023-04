A7, mezzo pesante danneggia volta di una galleria: chiuso il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia: caos traffico

Posted on

Savona. Ha patteggiato nove mesi di reclusione, pena non sospesa, il nigeriano ventiquattrenne Christopher Amadu che l’8 agosto scorso aveva cercato di introdursi in una abitazione in via degli Ulivi che ospitava alcuni profughi. All’arrivo dei carabinieri era andato in escandescenze e aveva tentato di sottrarre la pistola di ordinanza ad uno dei militari. Di […]