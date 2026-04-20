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Grande successo per gli Open Day nelle Case della Comunità: oltre 2.800 accessi in Liguria

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Grande partecipazione e riscontro positivo per il primo fine settimana dedicato alla salute di prossimità e agli open day, con visite e prestazioni gratuite nelle Case della Comunità di tutta la Liguria.

L’iniziativa, promossa da Regione Liguria, in collaborazione con ATS Liguria, ha registrato complessivamente oltre 2.800 accessi tra sabato 18 e domenica 19 aprile.

Nel dettaglio, sono stati 622 gli accessi in ASL 1, 1.094 in ASL 2, 501 in ASL 3, 208 in ASL 4 e 380 in ASL 5: numeri che confermano l’interesse crescente verso un modello di assistenza diffusa, integrata e facilmente accessibile.

Le aperture straordinarie, con visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto, sono state non solo un’opportunità concreta di prevenzione e cura, ma anche un momento di conoscenza e orientamento per i cittadini rispetto all’offerta sanitaria territoriale.

“Questi dati dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Desidero ringraziare tutti i coordinatori delle aree che, con un grande sforzo organizzativo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, insieme ai professionisti sanitari che hanno dato la propria disponibilità. Le Case della Comunità stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini, non solo per la gestione dei bisogni di salute di bassa e media complessità, ma anche come luoghi di prevenzione e informazione. L’ampia partecipazione agli open day conferma quanto sia fondamentale investire in una sanità pubblica di prossimità, capace di essere vicina alle persone e di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze del territorio”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale, uno degli obiettivi strategici del Sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di consolidare nel tempo l’utilizzo quotidiano di queste strutture da parte della popolazione.

“Desidero ringraziare tutte le Asl coinvolte e i professionisti che, con grande disponibilità, hanno reso possibile l’apertura delle Case della Comunità, offrendo visite e prestazioni gratuite – sottolinea il direttore generale di ATS Liguria, Marco Damonte Prioli –. Il successo di queste giornate conferma il valore strategico di queste strutture per il territorio: i cittadini stanno imparando a conoscerle come un punto di riferimento sempre più vicino e accessibile per i propri bisogni di salute”.

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