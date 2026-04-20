Genova, mezzo tecnico si blocca in galleria tra Principe e Brignole: disagi per le autorità a bordo

Un mezzo di cantiere che viaggiava a bassa velocità si è guastato tra Genova P. Principe e Genova Brignole. Sul mezzo viaggiavano per un sopralluogo la sindaca di Genova Silvia Salis, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri, l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi e il consigliere regionale Matteo Campora. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I passeggeri, fatti scendere in galleria, sono tornati a piedi alla stazione di Principe.

“In occasione del sopralluogo tecnico nel cantiere del sestuplicamento del Nodo di Genova, nonostante le prove e i transiti già eseguiti nei giorni precedenti all’evento con esito positivo, il carro d’opera, subito dopo la partenza, è stato costretto a fermarsi per motivi tecnici , con conseguente sospensione della visita.” , hanno fatto sapere i responsabili del cantiere.

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