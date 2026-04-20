Albenga, rubano in alcuni negozi: arrestate due donne

I Carabinieri della Stazione di Albenga hanno arrestato due donne, di 46 e 48 anni, originarie della provincia di Torino, indagate per tentata rapina impropria e una serie di furti aggravati commessi nella mattinata di sabato scorso ai danni di diversi esercizi commerciali della zona.

L’operazione è scattata intorno alle 10:40, in seguito a una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri. Una pattuglia della Stazione di Albenga è intervenuta con urgenza presso il negozio di calzature “Pittarosso”, in viale Martiri della Foce, dove era stato appena segnalato un furto.

Secondo quanto ricostruito, le due donne erano entrate nel punto vendita intorno alle 10:30, attirando fin da subito l’attenzione del personale per il loro comportamento sospetto e per l’abbigliamento inusuale rispetto alla stagione: pesanti giacconi scuri e grandi borse da spesa. Anche alla luce di precedenti ammanchi di merce, i dipendenti avevano iniziato a monitorarle con attenzione.

Poco dopo, le due sono state sorprese mentre prelevavano tre scatole di scarpe, per un valore complessivo di circa 120 euro, dopo aver rimosso parzialmente etichette e dispositivi antitaccheggio, occultandole nelle borse. Scoperte dal personale, si sono rapidamente dirette verso l’uscita: nel tentativo di fermarle, un dipendente è stato spintonato con violenza. Le donne sono così riuscite a fuggire a piedi, abbandonando parte della refurtiva all’interno del negozio.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, già allertati e guidati dalle indicazioni del personale, ha permesso di rintracciarle dopo pochi minuti, a circa 200 metri dall’esercizio commerciale.

La perquisizione ha portato al rinvenimento, nella borsa di una delle due, di una tronchese di piccole dimensioni, presumibilmente utilizzata per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

Le successive verifiche sono state estese all’autovettura in loro uso, parcheggiata nelle vicinanze. All’interno del mezzo i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori strumenti atti allo scasso, tra cui un’altra tronchesina e un coltello da cucina, oltre a numerosi capi di abbigliamento e generi alimentari risultati rubati in altri negozi della zona nella stessa mattinata.

In particolare, presso il punto vendita NKD S.r.l. di via Papa Giovanni XXIII erano stati sottratti 20 capi di abbigliamento, per un valore di circa 200 euro; all’OVS, situato accanto al “Pittarosso”, erano stati rubati quattro capi tra top e pantaloni per circa 74 euro; mentre al supermercato Basko di via Leonardo da Vinci erano state asportate quattro confezioni di carne, per un valore di circa 50 euro, poi deterioratesi e non più utilizzabili.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dai militari hanno confermato la ricostruzione dei fatti e consentito di attribuire con chiarezza le responsabilità alle due indagate.

Alla luce delle modalità delle condotte e dei precedenti specifici a loro carico per reati contro il patrimonio, le due donne sono state arrestate in flagranza per la tentata rapina impropria e denunciate per gli ulteriori furti aggravati.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, sono state trasferite presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, in attesa dell’udienza di convalida.

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