Al via il lungo sciopero degli autotrasportatori: da oggi fino a sabato 25

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L’uomo, un cantoniere, si è appropriato di alcuni cartelli destinati alla segnaletica stradale La Provincia di Savona ha querelato un proprio dipendente per appropriazione indebita. I fatti risalgono al 2017 quando durante un controllo della Municipale erano stati rinvenuti alcuni cartelli della segnaletica stradale della Provincia e utilizzati impropriamente. Dagli accertamenti era emerso che il […]