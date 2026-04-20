Attualità In Primo Piano

Al via il lungo sciopero degli autotrasportatori: da oggi fino a sabato 25

Posted on Author Redazione Comment(0)

È iniziato oggi, lunedì 20 aprile, lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, che proseguirà fino al 25 aprile e coinvolge il trasporto merci su gomma. La protesta, indetta da Trasportounito, nasce dal forte aumento del prezzo del carburante, considerato ormai insostenibile per molte imprese del settore.

Si prevedono ritardi nelle consegne, difficoltà nella distribuzione dei prodotti freschi e deperibili e rallentamenti lungo le catene produttive. Non si escludono inoltre possibili aumenti dei prezzi al consumo.

Parallelamente allo sciopero sono previste assemblee e presidi in diverse città, organizzati da altre sigle del comparto, che denunciano una crisi strutturale legata al caro gasolio e alla mancanza di interventi da parte del governo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, la Provincia querela un dipendente per appropriazione indebita

Posted on Author Redazione

L’uomo, un cantoniere, si è appropriato di alcuni cartelli destinati alla segnaletica stradale La Provincia di Savona ha querelato un proprio dipendente per appropriazione indebita. I fatti risalgono al 2017 quando durante un controllo della Municipale erano stati rinvenuti alcuni cartelli della segnaletica stradale della Provincia e utilizzati impropriamente. Dagli accertamenti era emerso che il […]
Attualità Savona

Savona, “Open-Day” on line per l’istituto Boselli-Alberti

Posted on Author Redazione

L’I.I.S. “Boselli-Alberti “ riparte con le attività di orientamento rivolte a tutti gli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie. Sarà possibile fruire di un incontro con la scuola attraverso gli Open Day On Line: il primo di questi appuntamenti sarà l’1 dicembre dalle17 alle 18. Nel corso di questo incontro verranno presentati i diversi percorsi formativi che offre l’Istituto: AFM (Amministrazione, […]
Attualità

Carburanti, Bertagnini (FAIB): «Decreto trasparenza prezzi assurdo”

Posted on Author Redazione

«Rispetteremo, ovviamente, quanto verrà deciso dal governo. Ma certo non era questo il tipo di provvedimento che ci aspettavamo». Così Giuseppe Sperduto, presidente nazionale di Faib Confesercenti, commenta il decreto varato il 10 gennaio che rende giornaliero l’obbligo, per il gestore, di comunicare il prezzo del carburante praticato alla pompa. «L’esecutivo smentisce se stesso: i dati […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *