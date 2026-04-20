Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Sanremo, ecco il programma delle celebrazioni del 25 aprile

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Il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per l’“81° Anniversario della Liberazione con il seguente programma che si svolgerà sabato 25 aprile:

– ore 8.30: Alzabandiera, monumento ai Caduti in corso Mombello

– ore 9: raduno dei partecipanti in piazza Borea d’Olmo. Formazione del corteo con la partecipazione del corpo bandistico “Città di Sanremo”

–  ore 9.30: corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta e deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al monumento ai Caduti di Cefalonia e davanti alla lapide IMI. Prosecuzione fino a Pian di Nave

– ore 10: cerimonia istituzionale davanti al monumento alla Resistenza, presso i giardini “Gino Napolitano” con intervento musicale della giovane orchestra “Note Libere”. Deposizione e benedizione della corona d’alloro. Lettura della preghiera del “Ribelle” di Teresio Olivelli. Saluti dell’Amministrazione comunale. Orazione ufficiale del prof. Nanni Perotto, docente e scrittore. Lettura di alcune lettere dei Caduti della Resistenza europea.

-ore 18: Ammainabandiera monumento ai Caduti in corso Mombello

In collaborazione con ANPI – Sanremo, sezione “Gian Cristiano Pesavento”.

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