Sassello, premiati i vincitori del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”

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Alassio. Un delfino è spiaggiato questa mattina sul litorale di levante ad Alassio. Il cetaceo è stato ritrovato sulla riva del Borgo Coscia da alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine. E’ probabile che il delfino appartenente alla famiglia dei cetacei che vivono nel Santuario Pelagos abbia perso l’orientamento e che le mareggiate degli […]