Sassello, premiati i vincitori del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”

A Sassello, presso la Casa del Parco del Beigua, sono stati premiati i vincitori del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana. Sono ben 88 i mieli premiati, prodotti di eccellenza frutto del lavoro quotidiano, appassionato e fondamentale degli apicoltori liguri.
Un appuntamento che valorizza un patrimonio di biodiversità, qualità e tradizione che trova negli apicoltori liguri i suoi più autentici custodi.
Molte le iniziative della Regione Liguria a sostegno dell’apicoltura, azioni concrete per rafforzare la resilienza del settore e accompagnare gli apicoltori nelle sfide ambientali e produttive.