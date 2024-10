A10, tratto chiuso tra Varazze e Celle Ligure per incidente

E’ stato chiuso alle 6 di questa mattina il tratto di A10 tra Varazze e Celle Ligure a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante per cause da accertare. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi medici, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Al momento i km di coda sono 2 all’interno del tratto bloccato e 3 km in aumento tra Arenzano e Varazze. Il bilancio è di due feriti trasportati all’ospedale di Savona.