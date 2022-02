Albenga, il 18 febbraio incontro Toti-Sindaci per parlare del futuro dell’ospedale ingauno

Sarà il 18 febbraio la data clou per l’incontro tra Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e i sindaci del territorio ingauno per parlare del futuro dell’ospedale di Albenga. “Il presidente Toti ha dato la disponibilità a incontrare la commissione sanità e tutti i sindaci del comprensorio in modalità da concordare Ero fiducioso e convinto che non avrebbe ignorato la richiesta del nostro comprensorio per far conoscere il futuro dell’ospedale di Albenga”, ha detto Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale.

“Lunedì mattina convocherò la commissione sanità invitando tutti i sindaci e i consiglieri regionali eletti in Provincia di Savona, che spero possano partecipare. Mi permetto di ringraziarli tutti, in particolare il consigliere Angelo Vaccarezza che, dopo l’ultima commissione, ha svolto un lavoro importante e strategico per organizzare l’incontro”.

“Ora è arrivato il momento di essere uniti per il nostro ospedale e per far capire al presidente quanto è importante per il nostro territorio. I meriti li lascio a chi vive di queste cose – conclude – il mio unico interesse, finché ricoprirò il ruolo che svolgo, è esclusivamente la difesa del nostro ospedale”.