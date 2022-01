Carenza di sangue e piastrine in Liguria: appello per donare

Data la grave carenza di sangue e piastrine, legata al crollo delle donazioni frenate dalla pandemia, il Centro Regionale Sangue della Liguria lancia un appello affinché i donatori si rechino presso i centri trasfusionali, i centri di donazione e le strutture associative per donare il sangue e piastrine.

La situazione si sta registrando in buona parte delle regioni italiane, con l’aumento dei contagi anche fra i donatori. Alisa ricorda che per la donazione di sangue è richiesta la prenotazione telefonica o via email. Si raccomanda di recarsi presso i centri trasfusionali solo dopo aver prenotato l’appuntamento. È possibile prenotare per domani 6 gennaio 2022 al San Martino allo 010 5554260, telefonando entro le 20 di oggi. La donazione non presenta alcuna controindicazione con la vaccinazione anti Covid, si può infatti donare trascorse 48 ore dalla somministrazione del vaccino. Non è necessario presentare il Green Pass per donare