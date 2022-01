In una settimana ricoveri pediatrici cresciuti dell’86%

Nella settimana 28 dicembre 2021- 4 gennaio 2022 i ricoveri COVID negli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere è cresciuto del 25,8%. Nei dati da 25 ospedali di cui 4 pediatrici, resta stabile la proporzione tra vaccinati e non: questi sono il 72% di tutti i ricoverati in rianimazione; la metà era in buona salute e senza altre patologie. Tra i vaccinati, 2/3 presentano comorbidità. In una settimana i ricoveri pediatrici sono saliti dell’ 86% e riguardano soprattutto bambini sotto i 4 anni.