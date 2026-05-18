Economia Genova

Regione Liguria, 5 milioni per le imprese che investono in economia circolare

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“A luglio il nuovo bando regionale a sostegno delle imprese che investono in economia circolare”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. “Siamo giunti alla sesta edizione di una misura particolarmente apprezzata dal nostro sistema produttivo – sottolinea l’assessore Piana – Sono 71 le imprese che in passato hanno già beneficiato di queste opportunità. E, con questi ulteriori 5 milioni di euro, intendiamo proseguire sulla strada che porta al miglioramento della produzione e al riutilizzo delle materie prime”.

Gli interventi per essere ritenuti ammissibili devono riguardare il ciclo produttivo dei prodotti (es. razionalizzazione nell’uso delle materie prime, valorizzazione dei rifiuti e re-immissione dei sottoprodotti industriali nella catena del valore, riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione) o rivestire carattere preparatorio o complementare ad azioni di economia circolare (es. Life Cycle Analysis, bilancio impatti ambientali, valutazione circolarità azienda).

“Parliamo di opportunità a fondo perduto combinate a un finanziamento agevolato che consentiranno – aggiunge Piana – alle attività economiche liguri di richiedere importi pari al 100% degli investimenti effettuati”.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 luglio, accedendo al sistema Bandi online di Filse. La procedura, in modalità offline, sarà accessibile dal prossimo 15 giugno. Per essere finanziabili i progetti devono avere un costo complessivo di almeno 25mila euro, e non superiore ai 350mila euro. La misura, rientrante nell’azione 2.6.1 del Pr Fesr Liguria 2021-2027, è retroattiva al 1° luglio 2025.

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