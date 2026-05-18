Canale Lunense, assessore Alessandro Piana: “Oltre 1,2 milioni di euro di investimenti per ammodernare le infrastrutture irrigue dello spezzino”

L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, in visita oggi a Sarzana, ha illustrato gli interventi conclusi grazie ai finanziamenti del Psr 2014 – 2022, dedicati all’ammodernamento delle infrastrutture irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Presenti, tra gli altri, la presidente del consorzio di bonifica e irrigazione canale Lunense e di Anbi Liguria Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani, il sindaco di Luni Alessandro Silvestri e il sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti.

“Gli interventi realizzati rappresentano un esempio concreto di come gli investimenti sulle infrastrutture irrigue siano fondamentali per sostenere l’agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica – ha dichiarato Alessandro Piana – Parliamo di opere strategiche che consentiranno già da questa stagione irrigua di migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua, ridurre le dispersioni e portare benefici concreti alle aziende agricole del comprensorio”.

Tra gli interventi presentati figurano l’ammodernamento della linea irrigua Ramo C – Distretto 12 nei comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano di Magra, per un investimento complessivo di 420 mila euro, l’ammodernamento della linea di irrigazione Bedale nel Comune di Luni, per 385 mila euro, e l’intervento sulla linea irrigua Zona Franca a Santo Stefano di Magra, per un importo di 417mila euro.

Nel corso della giornata l’assessore ha inoltre visitato alcune realtà produttive del territorio, tra cui l’azienda Nicolini, specializzata nella produzione di basilico nella piana del Magra, il progetto di sviluppo dell’azienda Fratelli Merano a Marinella e le Cantine Lunae.

“L’acqua è una risorsa essenziale non solo per l’agricoltura ma per la qualità della vita, la tutela ambientale e la sicurezza dei territori – ha aggiunto Piana –. In una regione complessa e fragile come la Liguria, il presidio svolto ogni giorno dai Consorzi di bonifica, dagli agricoltori e dagli enti locali è fondamentale”.

“Continueremo a investire nella difesa del suolo, nella manutenzione idraulica e nell’innovazione, costruendo una gestione moderna della risorsa idrica capace di unire tradizione, sostenibilità e nuove tecnologie”, ha concluso Piana. Questa sera l’assessore parteciperà al convegno L’acqua coltiva la pace, promosso dal consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense e da Anbi Liguria nell’ambito della settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2026.

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