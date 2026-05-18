Ritorna la Festa dello Sport. Dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova

La 22° Festa dello Sport è pronta a far scendere “in campo” migliaia di appassionati di ogni età e abilità.

La kermesse organizzata da Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio al Porto Antico, nel villaggio sportivo più affascinante d’Italia. Genova è pronta a diventare punto di riferimento dello sport ligure e nazionale con oltre 135 attività e discipline sportive da provare (come sempre completamente gratuite), guidati da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra Enti sportivi e Associazioni, sugli oltre 140.000 metri quadrati, da Piazza Caricamento ai Magazzini del Cotone, passando per Calata Falcone e Borsellino, Piazzale Mandraccio, Porta Siberia per arrivare al Molo dell’Acquario, fino all’Isola delle Chiatte.

Patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, la Festa dello Sport sarà teatro di numerosi eventi ed esibizioni sui 4 palchi allestiti. Tante le “stelle” presenti: dalle gemelle d’oro della ginnastica, Alice e Asia D’Amato, al pluricampione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo, passando per Matteo Oliveri e Aurora Bado (atletica), Nicolò Migliorini (rugby), Andrea Modica (sport invernali), Kiri English Hawke e Davide Mumolo (canottaggio), Iris Menchini (nuoto) e Alessio Di Tommaso (scherma), Stefano Patron (ginnastica) e Gianfilippo Mirabile (canottaggio paralimpico) che sabato mattina tenterà di superare il record del mondo indoor sulla mezza maratona pararowing pr2.

Alla Festa sono attese anche le Azzurre dell’ItalVolley che, guidate da Velasco, saranno protagoniste al Palasport in tre splendide giornate di grande pallavolo. Gli amanti del basket, infine, potranno sfidare sotto canestro Giacomo “Gek” Galanda, per dieci anni nazionale azzurro e argento olimpico nel 2004, oggi ambassador di sport e Salute. “La Festa dello Sport trasforma ancora una volta il Porto Antico nel villaggio sportivo più grande e inclusivo d’Italia, un luogo dove il movimento diventa linguaggio universale di socialità e benessere” – queste le parole di Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova. “Il nostro obiettivo è promuovere lo sport di base come uno strumento fondamentale per l’equilibrio fisico e mentale: un’occasione per stare insieme, superare le barriere e scoprire il piacere di una vita attiva, a prescindere dall’età o dalle abilità. Siamo orgogliosi di offrire quella che è ormai riconosciuta come la manifestazione con il più alto numero di discipline da provare gratuitamente: un’opportunità unica per migliaia di giovani di approcciarsi a nuove passioni che, per chi lo vorrà, potranno trasformarsi in percorsi agonistici, ma che oggi rappresentano soprattutto un momento di crescita e divertimento. Con un’affluenza che supera ormai stabilmente le centinaia di migliaia di presenze, la Festa è un successo collettivo: il mio ringraziamento va alle Federazioni, alle tantissime Associazioni, ai Corpi Militari, ai partner, agli sponsor e alla Fondazione Gigi Ghirotti, che rendono possibile questo straordinario evento dedicato alla comunità e al futuro dei nostri ragazzi.”

«La Festa dello Sport è uno degli appuntamenti più partecipati della nostra città, perché porta lo sport nel cuore di Genova e lo rende accessibile a tutti – dichiara la sindaca Silvia Salis – per tre giorni il Porto Antico diventa un grande spazio condiviso dedicato alla socialità e alla scoperta di nuove discipline, con attività gratuite e grazie al lavoro di centinaia di realtà sportive del territorio. Ho vissuto lo sport prima da atleta e poi da dirigente: so quanto lo sport possa incidere nella vita dei più giovani, educando al rispetto, alla disciplina, alla collaborazione e alla fiducia in sé stessi. La presenza del progetto Sport Senior all’interno della Festa ha un significato particolare: un programma che promuove l’attività motoria come occasione di salute, prevenzione, autonomia e relazione, contrastando la sedentarietà e favorendo la partecipazione. Lo abbiamo voluto sin dal primo giorno, i risultati che abbiamo ottenuto nella prima stagione sono molto positivi, ci spingono a investire ancora e a lavorare affinché Sport Senior 26/27 rappresenti un ulteriore passo avanti. Portarlo dentro una manifestazione così partecipata significa ribadire che il diritto al movimento riguarda tutti, dai bambini agli anziani, dalle scuole alle associazioni, dalle famiglie alle persone con disabilità. Ringrazio Porto Antico, Stelle nello Sport, le federazioni, le società sportive, i volontari, gli istruttori e tutti i partner che rendono possibile un evento di questa portata. La Festa dello Sport dimostra che Genova può essere una città sempre più attiva, inclusiva e capace di costruire socialità anche attraverso lo sport».

“Ritorna l’appuntamento annuale con la “Festa dello Sport”, che trasformerà il Porto Antico di Genova in una meravigliosa “palestra a cielo aperto” – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Siamo felici di essere al fianco di Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport che, anche quest’anno, hanno organizzato un magnifico villaggio per accogliere giovani atleti, associazioni, enti e grandi ospiti. Ci attendono tre giorni di divertimento, formazione e cultura sportiva, attraverso un palinsesto ricchissimo che darà la possibilità di sperimentare più di 135 attività e discipline diverse. Sono certa che vivremo insieme un altro grande evento capace di promuovere i valori che ci stanno più a cuore: attività motoria aperta a tutti, inclusione, sostenibilità e condivisione”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di sostenere la Festa dello Sport per promuovere lo sport e i suoi valori a una straordinaria quantità di giovani e non solo”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Al fianco di Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport siamo orgogliosi di promuovere i valori dello sport per tutte le età e abilità”.

Un week end lungo, all’insegna dello sport. Ricchissimo il programma delle esibizioni! Sul Palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 60 Associazioni sportive con performance di tante discipline, dalla ginnastica alla danza, passando per taekwondo, arti marziali e molto altro. Novità del sabato sera il K-Pop Dance Fight Fest. Per la prima volta in Liguria ci saranno le selezioni per crew del campionato europeo di ballo su musica pop coreana. Entusiasmo “non stop” con le lezioni gratuite a ritmo continuo sul Palco Millo/Fitness e sulla sognante Isola delle Chiatte. In Piazza delle Feste gli eventi speciali: dalla Festa della Ginnastica all’Auxilium Day, i Galà UISP di Danza e Discipline Orientali, gli show di pattinaggio e Danza sportiva FIDESM, la Finale Attività Giovanile Judo Uisp. Anticipa al sabato Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 che si svolge intorno ai Magazzini del Cotone mentre il Mini Miglio per i più piccoli ritornerà la domenica mattina. Grande festa dello Sport integrato con SportAbility e Regione Liguria sul palco Mandraccio (domenica ore 13) mentre la Lega Nazionale Dilettanti della Figc porterà due progetti innovativi quali “Calcio Camminato” e “FutsAll” oltre a tutte le attività del “calcio a portata di mano” presso il Modulo 9 dei Magazzini del Cotone.

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