Liguria, morti in calo del 10% rispetto al 2023

Secondo i dati ISTAT sono stati 21.400 i decessi nel 2023 in Liguria, in calo del 10% rispetto ai 23.892 dell’anno precedente con la Regione che è tornata ai livelli di mortalità pre covid. La Liguria si attesta al 3,2% dei 660.600 decessi registrati a livello nazionale. Le tre prime cause di morte restano le malattie circolatorie, i tumori e le malattie respiratorie.

