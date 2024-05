Calcio, in campo la 37° di A e i play off in Serie B

Posted on

In arrivo Damonte e Rusca Due innesti di qualità per la Cairese di Giuseppe Maisano si tratta di Alessandro Damonte, centrocampista classe 1995, autore in due anni di 17 gol. Cinque le reti nel corso dell'ultimo campionato per Francesco Rusca, professione difensore centrale, con un passato nella nostra provincia tra le fila del Vado.