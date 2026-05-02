Cronaca Genova In Primo Piano

A7, auto contro moto tra Genova Bolzaneto e Busalla: morto un ragazzo di 25 anni

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Grave incidente sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla tra un’auto e una moto. Il bilancio è di un morto, il conducente del mezzo a due ruote.  Lo scontro è avvenuto in galleria, dopo lo schianto il giovane è stato investito da uno dei veicoli sopraggiunti. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazioni il 26enne ha perso la vita sul posto. Era originario di Lecco

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzaneto, dove si sono formate code a partire dal bivio dell’A12 Genova-Sestri Levante e proseguire sulla viabilità ordinaria fino a Busalla. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.

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