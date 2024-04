S. Bartolomeo al Mare, due persone in carcere con l’accusa di detenzione e traffico di droga

Posted on

Si è trattato fortunatamente di un falso allarme bomba quello lanciato oggi nei pressi dell’ospedale San Martino per uno zainetto abbandonato in Via Benedetto XV. L’intervento degli artificieri ha consentito di appurare che il contenuto dello zaino non era pericoloso. Per motivi di sicurezza la Municipale ha chiuso la strada al traffico temporaneamente. La situazione […]