Genova, nasce da coppia nigeriana. Su Facebook commenti razzisti, Toti: “Chi nasce in Liguria è ligure!”

I confusi della tastiera (del computer) non hanno perso l’occasione di commentare sulla bacheca Facebook di Giovanni Toti con frasi razziste, la nascita di Greta, una neonata venuta alla luce al San Martino di Genova da genitori nigeriani. Frasi del tipo: “Nata in Liguria, ma somala o africana a prescindere…”. “Cosa hanno di ligure questi signori? A queste frasi e ad altre ha risposto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “I commenti razzisti verranno rimossi dai moderatori della pagina, una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo. Chi nasce in Liguria è ligure!”