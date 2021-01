La Spezia, festeggia la fine dell’anno incendiando una fontana: denunciato

Un uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato nella notte di San Silvestro. E’ accaduto a La Spezia dove, per festeggiare la fine del 2020, un giovane di 41 anni ha riempito una fontana di benzina dandole poi fuoco e infine scappando. I Carabinieri, esaminando i filmati della videosorveglianza sono risaliti all’autore del gesto che è stato fermato e portato in caserma dove ha ammesso le proprie responsabilità.