Attualità Genova

Genova, inaugurata in Via Bensa una nuova sede della CGIL

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Oggi in Via Bensa 9r a Genova è stata inaugurata una nuova sede del Caaf Cgil. A pochi giorni dall’apertura della campagna fiscale sulle dichiarazioni dei redditi, il Caaf conferma e amplia la rete dei suoi servizi sul territorio. Con oltre 100 mila dichiarazioni dei redditi effettuate, il Caaf fornisce anche servizi per colf e badanti e assistenza nelle pratiche di successione, attività che saranno ospitate proprio nei nuovi locali collocati a piano strada in Via Bensa 9r. Nella nuova sede i cittadini e le famiglie che intendono avvalersi del servizio di assistenza per assumere un lavoratore domestico (Colf, Badanti, Baby-Sitter) o per coloro che necessitano di essere seguiti nelle pratiche di successione, troveranno un servizio di qualità. Nel 2025 a Genova sono state 1.045 le pratiche di successione evase e 708 quelle per le assunzioni di colf e badanti.
La nuova struttura, che si somma alle 31 presenti sul territorio,  sarà attiva dal mese di aprile e prevede due operatori presenti in orario di ufficio dal lunedì al venerdì. Per informazioni e appuntamenti 010 8078807.

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