Vaccino anti COVID, Toti: “Proseguire con la campagna vaccinale e immunizzare il maggior numero di persone possibile”

“Proseguire con la campagna vaccinale e immunizzare il maggior numero di persone possibile è fondamentale per evitare nuove chiusure, proteggere sé stessi e i propri cari ed evitare che ancora una volta gli ospedali e i reparti di terapia intensive vadano in sofferenza a causa dei ricoveri Covid”. Lo ha reso noto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “L’incidenza negli ultimi 7 giorni è di 72 casi su 100mila abitanti a settimana, sostanzialmente stabile, come anche pressoché stabile è la situazione dell’occupazione dei posti letto in ospedale – conclude Toti – Nelle ultime 24 ore sono stati somministrate nel complesso oltre 6.300 dosi di vaccino”.