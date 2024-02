Genova, presidio Pro Palestina davanti agli studi Rai

Più di 200 persone hanno presidiato la sede Rai di Genova in Corso Europa per protestare contro la “televisione pubblica dopo la censura in tv del genocidio dei palestinesi da parte di Israele”. I manifestanti hanno esposto striscioni e intonato “Bella ciao”. A partecipare tanti studenti, attivisti, cittadini che hanno espresso il proprio dissenso pacificamente. Sul posto presenti anche gli agenti di Polizia, i manifestanti hanno chiesto di poter inviare un comunicato stampa da leggere durante il telegiornale.

