Alassio, il 30 aprile riapre la Passeggiata Ciccione

Con alcune settimane di anticipo sul cronoprogramma previsto, si è chiusa ieri ad Alassio l’opera di ricostruzione e messa in sicurezza del tratto di Passeggiata Ciccione che negli scorsi mesi era stato oggetto dei lavori di demolizione resi necessari a causa del deterioramento delle strutture portanti.

Ultimate le opere strutturali, è stata completata nei giorni scorsi la posa della nuova pavimentazione, cui è seguita l’installazione della ringhiera in acciaio inox.

Nella giornata odierna è in corso la rimozione del cantiere e da domani la passeggiata tornerà completamente fruibile, con la contestuale eliminazione del senso unico alternato sulla carreggiata attivo durante i lavori.

“È una vera soddisfazione – dichiara il sindaco Marco Melgrati – poter riaprire la Passeggiata già per il Ponte del 1° maggio, con un anticipo che testimonia il massimo impegno dell’Amministrazione, degli uffici comunali e della ditta esecutrice. Un’opera che restituisce alla collettività uno splendido tratto di lungomare completamente riqualificato e in sicurezza”.

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