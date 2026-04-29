Pietra Ligure, si è insediato il Consiglio Comunale Ragazzi

Si è insediato ieri mattina, martedì 28 aprile, presso la Sala Consiliare “Augusto Rembado” del Palazzo Comunale, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCR) di Pietra Ligure per la prima seduta del suo secondo mandato.

Dopo il benvenuto istituzionale del sindaco Luigi De Vincenzi, degli assessori Marisa Pastorino e Michela Vignone, del presidente del Consiglio Cinzia Vaianella e del consigliere Gaia Cavalleri, i lavori sono stati aperti ufficialmente dal sindaco del CCR Bianca Tonon. La sessione è proseguita con l’appello per la verifica del quorum curato dal vicesindaco Pietro Tonon, la presentazione dei singoli consiglieri e la successiva votazione delle mozioni in programma.

L’assemblea ha approvato tre mozioni riguardanti la sicurezza stradale, l’economia domestica e la proposta di realizzare una “mini” olimpiade locale. Ad arricchire la seduta è stato l’intervento di Simone Falco, presidente dell’Associazione Nazionale Ex-Deportati nei Campi Nazisti (ANED) per le province di Savona e Imperia, che ha tenuto una breve lezione sulle attività dell’associazione e sulle possibili collaborazioni future. All’incontro ha presenziato anche l’avvocato Ugo Frascherelli, già sindaco di Finale Ligure, a testimonianza del valore civico dell’iniziativa sostenuta dai referenti professor Luca Maglio e la maestra Linda Gambaro, dal collegio docenti e dalla dirigente Giuseppina Manno.

“E’ sempre più stimolante per l’Amministrazione comunale vedere con quanto impegno, serietà, passione, precisione ma anche entusiasmo il sindaco, il vicesindaco e tutti i consiglieri e viceconsiglieri eletti nel CCR portano avanti questo incarico al quale sono stati chiamati dai loro compagni” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi insieme all’assessore Marisa Pastorino e alla presidente Cinzia Vaianella.

“Il CCR è un formidabile laboratorio di cittadinanza attiva – sottolineano – dove i ragazzi imparano a confrontarsi e a prendere decisioni, un’esperienza concreta e reale di avvicinamento alle istituzioni, un’opportunità costruttiva per prendere consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento nella gestione della res publica e del bene comune”.

Gli amministratori pietresi hanno quindi voluto ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità, gli insegnanti e la dirigente “per l’impegno con cui sostengono e accompagnano il lavoro dei ragazzi”, e infine lo stesso Consiglio dei Ragazzi “per l’impegno civico non scontato”.

“Per la nostra Amministrazione è importante avere il loro punto di vista e il loro sguardo sulla vita della comunità, sulle criticità e sulle cose migliorabili. Il loro apporto rimane per noi un punto di riferimento importante e imprescindibile. Il CCR è un esempio lampante di come la democrazia possa essere vissuta in modo concreto e partecipativo fin dalla più tenera età” chiosano De Vincenzi, Pastorino e Vaianella.