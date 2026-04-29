Genova, la Fondazione Gigi Ghirotti acquisisce l’hospice di Albaro

La Fondazione Gigi Ghirotti compie un passo decisivo per il futuro delle cure palliative a Genova con l’acquisizione dell’Hospice di Albaro. Un progetto che garantisce continuità, stabilità e nuovi servizi per un presidio fondamentale al servizio delle persone più fragili e delle loro famiglie.

Da anni questa realtà è un punto di riferimento straordinario grazie al lavoro di medici, infermieri, operatori e volontari che ogni giorno vanno oltre la cura, offrendo ascolto, dignità e vicinanza in momenti estremamente delicati.