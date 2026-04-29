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Genova, Amiu lancia la nuova piattaforma digitare Amyou

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Si chiama Amyou, e il gioco di parole è intenzionale: una web app che mette al centro l’utente — you — e reimposta il rapporto tra AMIU Genova e i cittadini dei 38 comuni serviti su basi più dirette e più utili.

Disponibile su dispositivi Android, iOS e da desktop, Amyou è una web app che raccoglie in un unico punto di accesso tutto ciò che riguarda i servizi ambientali: comunicazioni, news, eventi, informazioni, segnalazioni con l’azienda. 

Niente più ricerche tra pagine diverse o numeri da rintracciare: la piattaforma è pensata per rispondere alle esigenze quotidiane con il minor numero possibile di passaggi.

 

Tra le funzioni più innovative c’è la “Bacheca del riuso” uno spazio digitale dove pubblicare oggetti – e per ora si inizia con il mobilio – ancora in buono stato e consultare quelli messi a disposizione da altri cittadini, per favorire lo scambio diretto e sottrarre alla filiera dei rifiuti ciò che rifiuto non è ancora. Un principio semplice: quello che non serve più a qualcuno può essere esattamente ciò che cerca qualcun altro, il tutto tradotto in uno strumento concreto e accessibile.

 

Il lancio di Amyou coincide con il “pensionamento” la piattaforma delle Segnalazioni e la precedente AMIU App: rimarranno ancora consultabili le segnalazioni già inserite, ma la app non consente più l’invio di nuove segnalazioni e le informazioni presenti potrebbero non essere aggiornate. Analogamente, il portale web non accetta più nuove segnalazioni. Per entrambi i canali in uscita, il riferimento è ora Amyou. 

 

Sarà sempre possibile contattare l’azienda attraverso il call center  con il numero  verde  800.95.77.00 da telefono fisso o telefonando da cellulare allo 010 89 80 800 (al costo previsto dal proprio piano tariffario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30 (escluso i festivi) e rimangono invariati. 

 

Il lancio di Amyou ha coinciso con il rinnovo del sito istituzionale, oggi più moderno e integrato con la nuova piattaforma. Tra le novità di maggiore impatto pratico, la geolocalizzazione dei servizi: individuare l’Ecovan più vicino, lo spazzamento meccanizzato previsto o il centro di raccolta di riferimento diventa un’operazione immediata, senza bisogno di conoscere in anticipo indirizzi o codici. 

 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Liguria Digitale, con fondi regionali DGR 1054/22, che ha affiancato AMIU nel percorso di sviluppo e innovazione digitale, garantendo standard di accessibilità coerenti con le piattaforme dei servizi pubblici regionali. 

Amyou è già disponibile e operativa su tutto il territorio servito da AMIU.

 

«Con Amyou semplifichiamo l’accesso ai servizi e introduciamo uno strumento concreto per favorire il riuso –   dichiara Tiziana Merlino, dirigente Sistemi informativi AMIU   – È un modo diretto per ridurre i rifiuti e rendere i cittadini parte attiva».

 

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