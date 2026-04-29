Redazione

Articoli correlati
Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, arrestato spacciatore in flagranza di reato e sequestrati 11.000 euro

Posted on Author Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio e all’indebito uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità marocchina per aver spacciato, in flagranza di reato, sostanza di tipo cocaina. A seguito di perquisizione locale e personale sono stati rinvenuti, oltre ad […]
Economia Savona

Savona, l’assessore comunale Zunato: “In arrivo nuove misure”

Posted on Author Redazione

“Verificate bene quindi tutti gli strumenti messi in campo da Regione Liguria e dallo Stato, prendetevi il tempo per analizzare e decidere senza farvi scoraggiare dal momento difficile” L’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, Maria Zunato, commenta: “Il decreto in arrivo prevede nuovi stanziamenti per 35 miliardi”.  “Nel testo del decreto ancora in […]
Cronaca

Maltrattò ex compagno, cinquantenne condannato a Savona

Posted on Author Redazione

Savona. Sedici mesi con sospensione condizionale delle pena e risarcimento per la parte civile da fissare in sede di processo civile. Questo l’esito del procedimento nei confronti di un cinquantenne savonese per maltrattamenti nei confronti del suo ex compagno con il quale avrebbe convissuto per 15 anni. I fatti contestati si riferiscono al periodo che […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *