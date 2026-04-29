Addio a Francesco Botto, ex assessore comunale di Moneglia e protagonista dello spot “Tonno insuperabile”. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di Moneglia.
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