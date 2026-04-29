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I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio e all’indebito uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità marocchina per aver spacciato, in flagranza di reato, sostanza di tipo cocaina. A seguito di perquisizione locale e personale sono stati rinvenuti, oltre ad […]