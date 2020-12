Andora, messa in sicurezza dei piccoli corsi d’acqua

Ditte al lavoro nei rii comunali per un intervento di decespugliamento e pulizia dei piccoli corsi sul territorio di Andora. Una ulteriore operazione a tutela delle zone residenziali per prevenire le esondazioni in caso di forti e abbondanti piogge che fa parte del quadro di investimenti per 80mila euro stanziati dall’Amministrazione Demichelis.

“La prima parte dell’intervento, di analogo valore, ha interessato il torrente Merula che è stato pulito lo scorso mese, partendo dal ponte Italia 61 fino alle zone più a monte – ha spiega l’Assessore ai Servizi Tecnologici, Marco Giordano che ha seguito i lavori soprattutto nelle zone più problematiche segnalate dai cittadini – Ora ci stiamo concentrando sull’articolato complesso di rii che caratterizzano il nostro territorio, in particolare quelli più vicini alle zone abitate. Nel complesso, i piccoli corsi d’acqua di Andora hanno sempre retto bene anche durante le allerte più importanti, salvo pochi casi. Gli operai in questi giorni stanno lavorando in Rio Mezzacqua, Rio Castello, Rio Donnetta, Rio Vallon d’Armo, Rio Pianrosso e Rio Metta, proseguiremo”.

Per la pulizia del Merula l’Amministrazione ha stanziato, sia nel 2019 che nel 2020, circa novantamila euro all’anno. Sono stati finanziati, inoltre, ulteriori interventi per 90mila euro di cui 65mila euro destinati allo sfalcio dei marciapiedi, al decespugliamento di strade e camminamenti.