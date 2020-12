Coronavirus, in Liguria decessi quasi azzerati e 285 contagi

Posted on

“Domani 2 giugno avrà luogo in Piazza Mameli, con inizio alle ore 10.00, la cerimonia celebrativa del 74° anniversario di proclamazione della Repubblica. Quest’anno l’evento, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgerà in forma semplificata, nel rispetto delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Coronavirus”. Lo ha comunicato la Prefettura […]