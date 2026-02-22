Genova, malore per un marittimo a bordo di una nave: intervento della Guardia Costiera

Intervento da parte della guardia costiera di Genova per soccorrere un marittimo che si è sentito male mentre era a bordo della nave “Grande Marocco”. La nave era a 25 miglia nautiche a sud del porto di Genova, in navigazione verso Savona.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Genova ha disposto l’intervento della motovedetta della Guardia Costiera SAR 864. L’unità, dopo aver imbarcato personale sanitario del 118 di Genova, ha raggiuto la nave interessata, alla quale nel frattempo era stato richiesto di dirigere verso la motovedetta SAR al fine di agevolare le operazioni di soccorso e consentire l’incontro in sicurezza con la stessa motovedetta.

Alle ore 14:57 circa, in mare aperto e sotto il costante monitoraggio del personale medico del 118, veniva effettuato il trasbordo del marittimo dalla M/N “Grande Marocco” alla motovedetta CP 864. L’uomo è sempre rimasto cosciente durante le operazioni. Una volta sbarcato è stato trasferito in ospedale.

veniva successivamente sbarcato presso gli ormeggi delle motovedette della Capitaneria di porto in Calata Marinetta (zona EXPO), dove ad attenderlo vi era un’ambulanza per il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.

