AMT, controlli sulla rete cittadina: 150 evasori senza biglietto sanzionati

Proseguono i maxi controlli sui bus della rete Amt. I verificatori sono stati impegnati nelle ultime ore sia sulla rete cittadina che su quella della città metropolitana.

Undici agenti Amt hanno presidiato la fermata di corso Buenos Aires e le linee bus urbane 15, 20, 36, 43, 44 e 47. Sono stati verificati 2.436 passeggeri ed elevate 139 sanzioni, per un tasso di evasione riscontrato pari al 5,7%. Trenta i passeggeri che hanno regolarizzato la loro posizione pagando l’oblazione direttamente al Verificatore.

In serata a operare sul territorio provinciale sono stati sei verificatori, impegnati tra Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Casarza. I controlli si sono svolti dalle 18 fino a mezzanotte e mezza. In tutto 177 i passeggeri controllati delle linee bus provinciali 3, 4, 9, 11, 13, 15, 31 e 45. Le sanzioni emesse sono state 15, di cui tre regolarizzate subito come oblazioni. Il dati segna un 8,5% il tasso di evasione riscontrato nella serata di controlli.

“L’attività di verifica non si è mai fermata – sottolinea Marco Beltrami, presidente di Amt – l’impegno dell’azienda di contrastare con fermezza il fenomeno dell’evasione tariffaria è stato portato avanti dal personale di controllo con regolarità e costanza. Anche durante i mesi estivi l’attività non è stata mai ridotta e, anzi, abbiamo voluto testimoniarlo con azioni visibili sul territorio, urbano e metropolitano. Continueremo così anche nei prossimi mesi a contrasto di un fenomeno offensivo per la grande maggioranza dei nostri passeggeri che paga regolarmente il titolo di viaggio”.

Le azioni di controllo ad alta visibilità da parte dei verificatori Amt, oltre alla normale attività quotidiana di verifica, permettono di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Amt spiega che “il piano aziendale di controlli sui mezzi pubblici proseguirà anche nelle prossime settimane nelle diverse aree del territorio genovese e metropolitano”.