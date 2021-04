Anche un genovese coinvolto in un giro di prostituzione in Francia e Spagna

La Guardia di Finanza nell’ambito di un indagine sullo sfruttamento della prostituzione ed sul riciclaggio dei relativi proventi ha arrestato un genovese in seguito a mandato emesso dall’Autorità Giudiziaria francese. Secondo le indagini la persona aveva l’incarico di agevolare l’ingresso in Europa di donne sudamericane che l’organizzazione criminale, formata anche da cittadini colombiani e rumeni, avviava alla prostituzione in Francia e Spagna anche attraverso l’uso di violenze fisiche e psicologiche. L’operazione, a carattere internazionale, ha coinvolto anche Francia e Spagna e si è concluso con l’arresto di altre 12 persone e con il sequestro della documentazione relativa. L’uomo, arrestato a Genova è stato estradato in Francia.