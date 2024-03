Savona, brucia alloggio in Via Venezia: 20 sfollati e 4 persone trasportate in ospedale

Sono 4 le persone ricoverate a causa di un incendio che ha distrutto un alloggio in Via Venezia la scorsa notte per cause da accertare. Ci sono anche 20 sfollati per sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco che hanno utilizzato l’autoscala per liberare le persone rimaste intrappolate. Le vittime sono state trasportate in condizioni non preoccupanti al San Paolo. Dopo le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica, una parte dell’immobile è stata dichiarata inagibile. Per il ricollocamento delle persone rimaste temporaneamente senza casa si stanno cercando soluzioni con Protezione Civile e Prefettura.

