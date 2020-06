Spotorno, stalli alla francese sulle spiagge di 10 metri quadri per famiglie

Il sindaco Mattia Fiorini fa il punto sugli allestimenti relativi alle spiagge spotornesi: “Come saprete la modalità di gestione delle spiagge libere comunali prescelta è quella di delimitare gli spazi in spiaggia per il rispetto delle distanze e di presidiare gli ingressi con personale. Delle tre modalità concordate tra Regione ed ANCI è quella che garantisce la fruibilità gratuita delle spiagge in sicurezza.Le spiagge libere gestire così saranno 6 : la spiaggia libera del Merello (tra i Copacabana ed i Cantinone Mare), quella alla Serra (a fianco alla libera attrezzata), e le porzioni libere delle libere attrezzate Bahia Blanca-Serra-Cala Smeralda- Fornaci alle quali -in ottemperanza all’Ordinanza di Regione Liguria- è stato concesso di occupare il 20 percento in più dello spazio con la parte attrezzata in cambio dell’allestimento e del controllo della spiaggia libera con il sistema scelto dal Comune di Spotorno”.



In queste spiagge saranno realizzati gli stalli ‘alla francese’ previsti dalle linee guida – di 10 metri quadri per famiglie sino a 4 persone e di 4 metri quadri per singoli-.Ad oggi quelle presso la libera alla Maremma sono già realizzati e domani inizierà il montaggio nelle altre spiagge.

Dal primo di Luglio le spiagge saranno presidiate da uno steward per accoglienza delle persone, che sarà affiancato da un altro operatore per una maggiore sicurezza nei weekend.Le spiagge apriranno alle ore 9 e chiuderanno alle 19.Entro la prossima settimana contiamo di rendere disponibile il servizio di prenotazione tramite APP, e sarà possibile prenotare i posti gratuitamente ogni settimana per un massimo di tre giorni consecutivi. Se i posti non saranno occupati entro le ore 10 saranno considerati liberi ed assegnati ad altri. Sarà possibile anche prenotare per mezza giornata”.