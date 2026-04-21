Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Spesa farmaceutica: I Liguri nel 2024 hanno speso oltre un miliardo

Posted on Author Redazione Comment(0)

La spesa farmaceutica in Liguria nel 2024 è stata di oltre un miliardo e 57 milioni, il 71,8% coperto dalla sanità pubblica e il 28,8% sostenuto dall’acquisto dei privati per un totale di 39,4 confezioni distribuite in media a ogni cittadino, di cui il 58,9% dispensate dal sistema sanitario nazionale, e 1.180.013.087 di dosi consumate o custodite, di cui il 62,9% erogate dal sistema sanitario nazionale.Sono i dati diffusi dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) attraverso il rapporto ‘Osmed’ sull’uso dei farmaci nelle varie regioni italiane e a livello nazionale.

(ANSA)

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, aggrediscono agenti della Municipale che spostano un veicolo parcheggiato negli spazi dei disabili: arrestata coppia

Posted on Author Redazione

Due agenti della Municipale sono stati aggrediti la scorsa notte a Genova mentre stavano rimuovendo un veicolo parcheggiato indebitamente nel parcheggio per i disabili. Il proprietario dell’auto, insieme alla sua fidanzata, all’arrivo degli agenti, si sono scagliati contro di loro al punto che è stato necessario utilizzare lo spray urticante per fermarli. Il bilancio è […]
Cronaca Imperia e provincia

Imperia, scontro auto-moto: 35 enne in gravi condizioni al Santa Corona

Posted on Author Redazione

Scooter contro auto la scorsa notte a Imperia per cause da accertare. Il bilancio è di un’uomo di 35 anni, il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in elicottero in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Polstrada.   Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Attualità Imperia e provincia

ASL 1, torna il Festival della Salute dal 6 al 10 ottobre

Posted on Author Redazione

Dal 6 al 10 ottobre torna il Festival della Salute, appuntamento ormai consolidato promosso da Asl1 con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali. La quinta edizione avrà come filo conduttore “ONE HEALTH – Una salute che ci unisce“, un invito a riscoprire il legame tra la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, in linea con […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *