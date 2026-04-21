Spesa farmaceutica: I Liguri nel 2024 hanno speso oltre un miliardo

La spesa farmaceutica in Liguria nel 2024 è stata di oltre un miliardo e 57 milioni, il 71,8% coperto dalla sanità pubblica e il 28,8% sostenuto dall’acquisto dei privati per un totale di 39,4 confezioni distribuite in media a ogni cittadino, di cui il 58,9% dispensate dal sistema sanitario nazionale, e 1.180.013.087 di dosi consumate o custodite, di cui il 62,9% erogate dal sistema sanitario nazionale.Sono i dati diffusi dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) attraverso il rapporto ‘Osmed’ sull’uso dei farmaci nelle varie regioni italiane e a livello nazionale.

(ANSA)

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