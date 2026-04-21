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Alassio e Laigueglia festeggiano il 25 aprile nell’80°anniversario del voto alle donne

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Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile – Festa della Liberazione, nell’80° anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica.

“Quest’anno ricorrono gli 80 anni del voto alle donne. La prima volta fu alle amministrative del 10 marzo 1946, a giugno, col voto determinante delle donne, venne scelta la Repubblica. Il voto alle donne fu un’autentica rivoluzione, che poneva fine a una secolare storia di discriminazione”.

Con questa frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scelta quest’anno dall’A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia in occasione del 25 Aprile, le celebrazioni si aprono nel segno dell’80° anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica, richiamando il valore di questi anniversari.

La giornata commemorativa per la Festa della Liberazione avrà inizio a Laigueglia alle ore 9.30, con il raduno in Piazza della Libertà. Dopo l’intervento del Sindaco di Laigueglia, si procederà alla deposizione delle corone di alloro presso il Monumento e le Lapidi dedicate ai Caduti.

Successivamente, alle ore 10.30, la cerimonia proseguirà ad Alassio, in Piazza della Libertà. Qui si svolgeranno la benedizione delle corone e la Santa Messa. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Alassio Marco Melgrati, e quelli dell’A.N.P.I. Successivamente prenderà la parola Mauro Righello, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISREC) di Savona per l’orazione ufficiale.

Come da tradizione, la cerimonia sarà arricchita dall’intervento musicale della “Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio, che eseguirà alcuni brani. Al termine, le corone di alloro verranno deposte nell’atrio del Comune, presso i Monumenti ai Caduti e alla Lapide situata sul Pontile Bestoso.

In caso di maltempo, la Messa si terrà nella Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

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