Attualità Genova

Regione Liguria, 1,4 milioni dal Fondo strategico per 6 interventi nel genovese

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Ammonta a 1,4 milioni di euro lo stanziamento che riceverà il territorio genovese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 7 interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica inclusi nelle rispettive piattaforme regionali. Ad annunciarlo l’assessore regionale competente Marco Scajola.

“Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. 7 interventi per 1,4 milioni di euro testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i comuni del genovesato investendo oltre 9 milioni di euro in rigenerazione urbana. Una cifra importante che ha consentito e sta consentendo di aprire 44 cantieri, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Proprio i piccoli comuni continuano a essere protagonisti dei nostri finanziamenti anche in questa nuova tornata di fondo strategico. Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia. Oggi continuiamo su un percorso virtuoso che ha l’obiettivo, sempre più vicino, di portare a compimento almeno un’opera in ogni comune della Liguria”.

Questo l’elenco completo dei lavori nel genovesato

  • Camogli: realizzazione nuova illuminazione pubblica in via Degregori (250.000 euro)
  • Campo Ligure: riqualificazione strade e percorsi pedonali del centro storico (246.000 euro)
  • Gorreto: riqualificazione via alla frazione Alpe e completamento via alla Chiesa e via alla Fornace (225.000 euro)
  • Isola del Cantone: riqualificazione dell’impianto antincendio dell’edificio scolastico comunale (55.000 euro)
  • Ronco Scrivia: riqualificazione del borgo storico via Castello, via Libarna lotto C (225.000 euro)
  • San Colombano Certenoli: riqualificazione area comunale presso palazzo municipale in loc. Chiesanuova (225.000)
  • Serra Riccò: riqualificazione giardini della Tavola Bronzea lotto 2 (191.353,23 euro)

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