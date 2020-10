Savona, al via corsi gratuiti per diventare speaker radiofonico

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di Speaker Radiofonico di 40 ore ciascuno finanziati dal fondo sociale europeo.

Entrambi i corsi sono aperti a uomini e donne e si dividono in over 25 e under 25, dedicati a persone disoccupate e inoccupate, residenti o domiciliati in Liguria.

Il corso è realizzato dalla The Old School di Savona con docente proveniente da Radio 104. I corsi saranno teorici e pratici con attività didattiche svolte anche all’interno degli studi di Radio 104 a Savona.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi gratuiti di speaker radiofonico, chiamate lo 019.82.05.32 o sul sito www.theoldschoolsavona.it