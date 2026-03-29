Attualità Formazione

Cento milioni di euro dal Ministero per il piano di formazione: Scuola e intelligenza artificiale

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Ha una dotazione economica da 100 milioni il piano di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito che coinvolgerà il personale scolastico, con workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro dell’IA nella scuola.

L’avviso è finalizzato a individuare le scuole che svolgeranno il ruolo di snodi formativi sull’Intelligenza Artificiale sul proprio territorio e prevede il finanziamento di azioni di formazione sugli aspetti connessi con la regolamentazione e le disposizioni di utilizzo dell’IA all’interno della scuola, in attuazione delle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale.

“Con questo nuovo Piano – commenta il ministro Giuseppe Valditara – si compie un ulteriore passo in avanti per rafforzare le competenze necessarie per un utilizzo etico e consapevole dell’Intelligenza Artificiale, a partire dalla formazione dei docenti e del personale e dalla sperimentazione di strumenti didattici innovativi per la personalizzazione della didattica e per la semplificazione e il supporto amministrativo”.

Le scuole potranno candidarsi fino alle ore 15.00 del 17 aprile 2026.

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