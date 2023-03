Diga di Genova, Regione Liguria: “nessun ‘definanziamento’

A seguito del dibattito di questa mattina in Consiglio regionale sulla nuova diga di Genova, Regione Liguria precisa: nessun ‘definanziamento’ da parte di Regione per quest’opera, ritenuta fondamentale e strategica non solo per il capoluogo ma per tutto il territorio e anche a livello nazionale. Le risorse, pari a 57 milioni di euro, erano state stanziate da Regione nel 2021 attraverso il Fondo strategico quale anticipo per consentire che le procedure relative all’infrastruttura portuale potessero essere avviate, in attesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa fase, raggiunto l’obiettivo e arrivati i fondi del Pnrr, le risorse regionali verranno riprogrammate nel Fondo Strategico per il prossimo triennio

