Savona, torna il Career Day di Orientamenti

Dopo il successo dell’edizione genovese, che ha registrato 5.500 partecipanti e oltre 150 aziende da tutta la Liguria e dall’estero, il Career Day di Orientamenti torna a Savona con un’edizione da record. Dal 2 al 4 dicembre la Fortezza del Priamar ospiterà 60 aziende con oltre 380 posizioni lavorative aperte.

L’evento, giunto alla terza edizione savonese dopo il debutto del 2023, si svolgerà per la prima volta in tre giornate, grazie alla forte richiesta delle imprese: un salto significativo rispetto alle 35 aziende del 2024, che ha reso necessario ampliare il calendario. Un segnale che evidenzia come il Career Day sia diventato un appuntamento di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La manifestazione, dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è organizzata da Regione Liguria tramite ALFA(Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, con il supporto dei Centri per l’Impiego del territorio.

Per i giovani savonesi – e per tutti i partecipanti da fuori provincia – sarà un’occasione unica per incontrare direttamente le imprese e conoscere da vicino le opportunità lavorative disponibili.

«I numeri del Career Day continuano a crescere, certificando la bontà dell’iniziativa – spiega l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro –. Lo scorso anno a Savona avevano partecipato 35 aziende, quest’anno saranno 60, tanto da richiedere una giornata aggiuntiva. Un incremento che conferma quanto l’evento sia attrattivo non solo per chi cerca lavoro, ma anche per chi lo offre: un vero e proprio circolo virtuoso che crea occupazione. Le posizioni aperte sono attualmente 383, ma il dato è destinato a salire man mano che ci avviciniamo all’evento. Il Career Day è uno strumento concreto, immediato, che permette ai nostri giovani di misurarsi con colloqui reali, conoscere le figure professionali più richieste e avere un accesso diretto alle imprese.».

«Nel 2023 abbiamo scelto convintamente di portare il Career Day anche a Savona – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola – e i risultati ci danno ragione. In collaborazione con il Comune, riproponiamo l’evento con tre giornate di colloqui che siamo certi riscuoteranno grande interesse. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo continueremo a finanziare azioni che offrano ai cittadini liguri opportunità concrete di lavoro, formazione e inclusione sociale. La Liguria è tra le regioni più virtuose nella gestione del FSE: un risultato da consolidare e migliorare negli anni a venire. Il Career Day è un esempio concreto del nostro impegno per dare risposte reali alle esigenze del territorio».

«Siamo orgogliosi – afferma Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Formazione del Comune di Savona – di rinnovare un appuntamento che, dopo l’ottima riuscita del 2023 e 2024, cresce ulteriormente e si conferma un’opportunità preziosa per mettere in dialogo i nostri giovani con il mondo del lavoro e le realtà produttive del territorio. OrientaRagazzi torna con un doppio format, dedicando un’intera settimana all’orientamento lavorativo: dal Career Day allo Speed Date tra studenti e imprese cooperative, fino al weekend dedicato alle StartUp innovative. Un percorso che può avere un ruolo strategico per il futuro dei giovani e per rendere Savona una città sempre più attrattiva, in cui scegliere di restare o di tornare».

La partecipazione è gratuita. Per incontrare le aziende e prendere parte ai colloqui di selezione è sufficiente registrarsi sul sito orientamenti.regione.liguria.it, scegliendo la giornata in base alle imprese di interesse. Sul sito è disponibile l’elenco aggiornato delle aziende presenti e delle posizioni offerte. È comunque possibile iscriversi direttamente in loco (dalle 9.30 alle 17).

