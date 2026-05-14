Vado Ligure, ok alla variazione di Bilancio di previsione 2026-2028

Il consiglio comunale di Vado Ligure ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, un provvedimento che segue l’approvazione del Rendiconto della gestione 2025 avvenuta nelle scorse settimane e che rappresenta un passaggio importante per dare concreta prosecuzione alle attività e agli obiettivi previsti dal mandato amministrativo.

La manovra complessiva ammonta a oltre 4,6 milioni di euro per l’anno 2026 e rappresenta un importante intervento di programmazione finanziaria orientato al rafforzamento dei servizi alla cittadinanza, agli investimenti sul territorio e alla qualità della vita della comunità.

“Prosegue forte l’impegno dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Fabio Gilardi – finalizzato a confermare e consolidare, anche per quest’anno, tutti i servizi e gli interventi rivolti alle varie aree della popolazione (famiglie, minori, anziani, persone con disabilità e adulti) oltre che a garantire un ampio e ricco scenario di eventi culturali, turistici, sportivi e ricreativi che interesseranno l’intero territorio comunale”.

Per quanto riguarda i servizi sociali, vengono stanziate complessivamente risorse pari a circa 235 mila euro, destinate al sostegno delle fasce più fragili della popolazione, con interventi rivolti a minori, anziani, persone con disabilità, famiglie, tutela della salute, progetti educativi e servizi di supporto socio-assistenziale.

Tra gli interventi previsti figurano il mantenimento dei minori affidati in struttura, il sostegno economico per l’integrazione delle rette di anziani e disabili, il mantenimento delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale rivolte ad anziani e persone fragili, oltre alla realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione sociale dei bambini con disabilità attraverso forme di collaborazione con associazioni sportive e realtà del territorio.

Importante anche il capitolo dedicato al sostegno alle locazioni e al diritto alla casa, con uno stanziamento pari a 140 mila euro finalizzato ad aiutare cittadini e nuclei familiari in difficoltà economica nel pagamento dei canoni di affitto.

Sul fronte dei servizi educativi e della pubblica istruzione, la variazione consente di garantire il sostegno economico al locale Istituto Comprensivo per il Piano dell’Offerta Formativa, la partecipazione degli alunni alle iniziative teatrali e culturali del territorio e il completamento delle attività successive alla realizzazione della nuova scuola media.

La manovra consolida inoltre gli interventi rivolti ai giovani, allo sport, alla cultura e alla socialità, attraverso ingenti risorse destinate alle attività associative, ricreative e sportive, oltre al sostegno di iniziative culturali e turistiche che accompagneranno la stagione primavera-estate e contribuiranno alla valorizzazione del territorio e della vita cittadina.

Particolarmente ricca e articolata sarà la programmazione culturale presso il Polo culturale di Villa Groppallo, con concerti, mostre, incontri, dibattiti e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. Tra gli appuntamenti più significativi si inserisce il progetto espositivo dedicato ad Arturo Martini, “Io sono il vero Etrusco”, iniziativa di forte valore culturale e strategico che punta a mettere in relazione le opere dell’artista con importanti testimonianze dell’arte etrusca attraverso un percorso innovativo, multidisciplinare e di respiro sovracomunale.

Importante sarà inoltre il sostegno al mondo dell’associazionismo locale, attraverso bandi e contributi rivolti alle realtà socio-culturali, ricreative, sportive e impegnate nella promozione e tutela della salute, riconoscendo il ruolo fondamentale delle associazioni nella crescita della comunità e nella costruzione di occasioni di inclusione e aggregazione sociale.

Per quanto riguarda il settore sportivo, l’amministrazione conferma il proprio sostegno alle numerose iniziative e manifestazioni sportive organizzate sul territorio, oltre agli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti, tra cui quelli previsti per il pallone geodetico.

Sul versante del turismo e del commercio, risultano stanziate risorse per oltre 200 mila euro destinate alla realizzazione di eventi e iniziative della stagione primavera-estate, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del territorio e sostenere il tessuto economico locale.

Una parte rilevante della manovra riguarda inoltre manutenzioni, riqualificazioni e cura del patrimonio pubblico, con risorse per oltre 1,3 milioni di euro destinate a manutenzioni ordinarie e straordinarie, sicurezza stradale, illuminazione pubblica, tutela ambientale e valorizzazione di edifici, infrastrutture e spazi pubblici comunali.

Complessivamente, la variazione mette in campo oltre 3,7 milioni di euro di investimenti e spese per opere e interventi sul territorio, confermando la volontà dell’amministrazione di proseguire con concretezza nel percorso di trasformazione e miglioramento della città.

Tra gli interventi più importanti previsti figurano la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano di Via Sabazia, la riqualificazione del Parco dei Griffi e l’avvio di nuove progettazioni strategiche per il miglioramento della viabilità, degli spazi pubblici e delle infrastrutture cittadine, tra cui interventi legati alla sicurezza stradale e alla riqualificazione urbana.

“Quanto approvato – conclude Gilardi – conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione, valorizzazione e sostegno delle attività sportive, culturali, socio-ricreative ed aggregative, dirette a perseguire finalità di pubblico interesse e a rafforzare inclusione sociale, partecipazione e qualità della vita, nella consapevolezza delle positive ricadute economiche e sociali che tali interventi producono sull’intera comunità cittadina”.

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