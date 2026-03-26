Militari del Comando Provinciale di Savona, nel corso di un’attività di verifica fiscale nei confronti di un
soggetto economico con sede nel savonese, hanno focalizzato l’attenzione sui rapporti commerciali intercorsi tra
la società ligure ed una società fornitrice avente sede in Hong Kong, attiva nella commercializzazione di prodotti
di pelletteria di lusso (borse, abbigliamento e accessori).
Dai preliminari accertamenti, è stato possibile appurare come l’attività commerciale venisse di fatto gestita da
una società con sede a Milano, consociata al soggetto estero, che operava sul territorio nazionale in forza ad un
contratto di servizi stipulato con la casa madre asiatica.
Dai successivi riscontri operativi è emersa una discrepanza tra il profilo funzionale e di rischio formalmente
assunto dalla società italiana e l’attività concretamente svolta dalla stessa e, di conseguenza, i finanzieri hanno
determinato il reddito sottratto a tassazione in Italia mediante studi di transfer pricing sulla base del disposto
normativo di cui all’articolo 110 del Testo Unico Imposte sui Redditi che prevede che le componenti di reddito
derivanti da operazioni con società non residenti che controllano, sono controllate o sono collegate all’impresa
italiana, siano valutati in base al principio di libera concorrenza e ricondotte in ambito nazionale.
Al termine dell’attività ispettiva, il soggetto economico ha definito la pretesa tributaria in adesione con la
competente Agenzia delle Entrate attraverso il pagamento di imposte e sanzioni per oltre 3,6 milioni di euro.
Savona, verifica della Guardia di Finanza in materia di fiscalità internazionale nei confronti di una multinazionale che commercializza beni di lusso: sanzioni per oltre 3,6 milioni di euro
Militari del Comando Provinciale di Savona, nel corso di un’attività di verifica fiscale nei confronti di un