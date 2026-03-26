Savona, verifica della Guardia di Finanza in materia di fiscalità internazionale nei confronti di una multinazionale che commercializza beni di lusso: sanzioni per oltre 3,6 milioni di euro

Militari del Comando Provinciale di Savona, nel corso di un’attività di verifica fiscale nei confronti di un

soggetto economico con sede nel savonese, hanno focalizzato l’attenzione sui rapporti commerciali intercorsi tra

la società ligure ed una società fornitrice avente sede in Hong Kong, attiva nella commercializzazione di prodotti

di pelletteria di lusso (borse, abbigliamento e accessori).

Dai preliminari accertamenti, è stato possibile appurare come l’attività commerciale venisse di fatto gestita da

una società con sede a Milano, consociata al soggetto estero, che operava sul territorio nazionale in forza ad un

contratto di servizi stipulato con la casa madre asiatica.

Dai successivi riscontri operativi è emersa una discrepanza tra il profilo funzionale e di rischio formalmente

assunto dalla società italiana e l’attività concretamente svolta dalla stessa e, di conseguenza, i finanzieri hanno

determinato il reddito sottratto a tassazione in Italia mediante studi di transfer pricing sulla base del disposto

normativo di cui all’articolo 110 del Testo Unico Imposte sui Redditi che prevede che le componenti di reddito

derivanti da operazioni con società non residenti che controllano, sono controllate o sono collegate all’impresa

italiana, siano valutati in base al principio di libera concorrenza e ricondotte in ambito nazionale.

Al termine dell’attività ispettiva, il soggetto economico ha definito la pretesa tributaria in adesione con la

competente Agenzia delle Entrate attraverso il pagamento di imposte e sanzioni per oltre 3,6 milioni di euro.

Informazioni sull'autore del post